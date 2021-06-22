Фестиваль «Мир знаний» пройдет в Петербурге в 16-й раз

Организатором «Мира знаний» выступает киностудия им. М. Горького при поддержке Министерства культуры. По словам генерального директора киностудии Юлианы Слащевой, наука и технологии обеспечивают развитие не только России, но и всего мира.

«Наука и технологии обеспечивают развитие страны и всего мира. Важно рассказывать о науке всеми доступными способами - заражать наших молодых людей современными научными идеями, наглядно демонстрировать новый уровень жизни, которого благодаря науке можно достичь уже в ближайшим будущем. Реально помочь в этом может актуальное кино, современные научно-популярные фильмы и большой открытый фестиваль. Поэтому мы приложим все усилия, чтобы сделать «Мир знаний» крупной площадкой для междисциплинарного диалога и популяризации науки», – отметила генеральный директор студии Юлиана Слащева, которую процитировали в пресс-службе, сообщает Тасс

В понедельник, 21 июня, состоялось первое заседание Попечительского совета фестиваля научно-популярных и образовательных фильмов «Мир знаний». Приветственное слово произнес президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук — глава Попечительского совета, в течение нескольких лет занимавший пост президента этого кинофестиваля, сообщают «Известия»

Концепцию фестиваля представил его программный директор Константин Шавловский. В этом году главной темой станут исследования космоса. В рамках фестиваля пройдут основная конкурсная и внеконкурсные авторские программы, традиционные лекции и встречи, а также круглый стол на тему «Популяризация науки в XXI веке: миссия кинематографа» с участием ведущих ученых и известных деятелей культуры. Кроме того, будет проведена первая «Биржа проектов» с крупными инвесторами. Также планируется создать интеллектуальный клуб «Мир знаний» для молодых ученых, популяризаторов науки, режиссеров и продюсеров научно-популярного кино.

«Мир Знаний» — единственный в Санкт-Петербурге международный фестиваль научно-популярных и образовательных фильмов. За годы существования он стал одним из самых заметных кинособытий города в области современной науки, технологий и культуры.