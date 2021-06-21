На Петербург надвигается гроза. Но прохладнее не станет

Как предупреждает МЧС, ссылаясь на прогноз синоптиков, 22 июня в Петербурге ожидаются кратковременные дожди, грозы и аномально жаркая погода со среднесуточной температурой воздуха выше климатической нормы,температура воздуха днем +33...+35 градусов.

Пока в городе будет жарко, спасатели советуют пить больше воды. «Обильное питье» означает потребление такого объема воды, который необходим для восполнения дефицита жидкости в организме примерно на 150% — это около 2 литров жидкости, включая суп, чай, кофе, рисовый или вишневый отвар, хлебный квас.

«В жаркую погоду и во время аномальной жары человек должен пить, даже если не испытывает жажды. Это особенно важно для пожилых людей, у которых восприятие чувства жажды снижено. Избыточное питье чистой воды может привести к тяжелой гипонатриемии, чреватой такими осложнениями, как инсульт и летальный исход. Добавление в напитки хлорида натрия и других растворимых солей уменьшает потерю жидкости с мочой и облегчает процесс восстановления водного баланса», — отмечают в МЧС.

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», во вторник, 22 июня, переменная облачность, в начале ночи и во второй половине дня местами пройдут кратковременные дожди, грозы. Ветер южный — ночью слабый, днем умеренный, при грозе порывистый. В ночное время суток +20…+22 градуса, днем +33…+35, на побережье Финского залива местами до +30.

В среду, 23 июня, местами пройдет кратковременный дождь, гроза. Ветер южный слабый. Температура воздуха ночью +21…+23, днем +32…+33, на побережье Финского залива до +28.

В четверг, 24 июня, ночью местами кратковременный дождь, гроза. Днем кратковременные дожди, местами ливни, грозы и град. При грозе порывы ветра будут достигать 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью +19…+21 градус, днем +28…+30.