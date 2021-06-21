Между Петербургом и Москвой запускают дополнительные двухэтажные поезда

Дополнительные двухэтажные поезда запускают для обеспечения перевозки пассажиров между Москвой и Петербургом в летний период:

Поезд №232 из Москвы в Петербург будет отправляться в 23:10 и прибывать в 05:45 по воскресеньям с 20 июня по 29 августа, а также 30 августа.

Поезд №737 из Петербурга в Москву будет отправляться в 13:50 и прибывать в 19:39 по воскресеньям с 20 июня по 29 августа, а также 30 августа.

Как отмечает пресс-служба ОЖД, пассажиры могут воспользоваться предложениями для путешествий в указанных поездах. Так, в рамках акции «Тариф двухэтажный — 999 руб.» при покупке билетов до 30 июля 2021 года действует специальный тариф на верхние места.

Напомним, летом 2021 года РЖД вернули порядка 80 «сезонных» поездов дальнего следования, курсирующих в направлении курортов Северного Кавказа и Черноморского побережья. К июню «Аэрофлот» также планировал вернуть к полетам весь свой авиапарк. Из-за ограничений по коронавирусу почти 25% парка, 221 самолет, простаивали. Теперь их направили на юг — в первую очередь к черноморским курортам.