Северо-западная периферия антициклона продолжит определять температуру воздуха. По мере прогрева, атмосфера становится неустойчивой, и во второй половине дня местами могут образоваться очаги мощных облаков, которые станут причиной кратковременных дождей и гроз. При этом по-прежнему очень жарко.

Суточный рекорд максимальной температуры для сегодняшнего дня составляет +30,4 градусов, установлен он в 2006 году, и сегодня будет обновлен. Это будет уже третий подряд жаркий рекорд, – сообщает «Фобос».

Роспотребнадзор рекомендует сокращать продолжительность рабочего дня на один час, если температура в рабочем помещении достигает 28,5°C и на два часа — при 29°C. При повышении температуры до 30,5°C ведомство советует сократить рабочий день на четыре часа