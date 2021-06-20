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Оранжереи Ботанического сада временно закрываются. Там температура близка к 50 градусам

В ближайшие несколько дней оранжереи Ботанического сада будут недоступны для посетителей. Причина — чересчур высокие температуры, пояснили в пресс-службе учреждения.

Так, в оранжереях температура будет в среднем на 10–15 градусов выше, чем на улице. В связи с этим они будут закрыты с 22 по 24 июня включительно. «Обычно в летний период мы предупреждаем, что не рекомендовано посещать оранжереи беременным, пожилым людям и совсем маленьким детям, но сейчас находиться там будет просто неприятно всем, в том числе и нашим сотрудникам», — рассказали в пресс-службе Ботанического сада.

Решения по работе оранжерей администрация будет принимать отталкиваясь от погоды. При этом растения хорошо переносят жару, поскольку они родом из тропиков и субтропиков.

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