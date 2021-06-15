Смольный отозвал QR-коды у клубов A2 и Aurora. Площадки отменяют концерты

У клубов A2 и Aurora в Петербурге отозвали QR-коды. Причиной стали «грубейшие нарушения санитарных норм», выявленные Комитетом по культуре в рамках «мониторинга соблюдения действующих ограничений при проведении культурно-массовых мероприятий».
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Naumova Ekaterina / Shutterstock.com
Как рассказали в Комитете по культуре, 13 июня в клубе А2 состоялся концерт исполнителя Matrang. Организаторы «проигнорировали согласованные ранее условия проведения мероприятия» — в частности, на площадке не соблюдались требования по рассадке и социальной дистанции, зрители не использовали средства защиты. Аналогичные нарушения зафиксированы на концерте репера GUF 14 июня в концертном зале Aurora.
«В связи с этим Комитетом по культуре подготовлены обращения в Комитет по промышленной политике, инновациям и торговле на отзыв у указанных площадок уникальных QR-кодов, подтверждающих готовность организаций исполнять стандарты безопасной деятельности, направленные на минимизацию риска распространения новой коронавирусной инфекции», — отметили в комитете.
QR-код подтверждает соблюдение противоэпидемиологических правил, работа без него запрещена. Теперь клубам предстоит устранить все нарушения.
«QR-код у нас отозван, и мы переносим все концерты, запланированные на эту неделю. В четверг должен был состояться концерт Obladaet, а в выходные фестиваль татуировки — эти мероприятия пройдут в другие даты, общаемся с организаторами. Обмен билетов не потребуется. Не знаем точно, сколько займёт процедура возвращения кода, так как никакой бумаги от Смольного у нас пока нет», — приводит «Деловой Петербург» слова арт-директора А2 Влады Замориной.
«Все концерты на ближайшее время отменены. Точнее сказать пока не можем. Заявку на новый QR-код уже подали. Никто к нам не приходил. Они посмотрели по постам в Instagram», — отмечают в клубе Aurora.
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