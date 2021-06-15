Смольный отозвал QR-коды у клубов A2 и Aurora. Площадки отменяют концерты

Как рассказали в Комитете по культуре, 13 июня в клубе А2 состоялся концерт исполнителя Matrang. Организаторы «проигнорировали согласованные ранее условия проведения мероприятия» — в частности, на площадке не соблюдались требования по рассадке и социальной дистанции, зрители не использовали средства защиты. Аналогичные нарушения зафиксированы на концерте репера GUF 14 июня в концертном зале Aurora.

«В связи с этим Комитетом по культуре подготовлены обращения в Комитет по промышленной политике, инновациям и торговле на отзыв у указанных площадок уникальных QR-кодов, подтверждающих готовность организаций исполнять стандарты безопасной деятельности, направленные на минимизацию риска распространения новой коронавирусной инфекции», — отметили в комитете.