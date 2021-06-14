На улице Жуковского активисты и местные жители высадили кусты, хосту и папоротник Страусник

«Наш газон в целом выглядит пока ещё не слишком красиво и немного голо, так как посажены многолетники, которые будут разрастаться. Их необходимое количество рассчитывал ландшафтный дизайнер. Оценить конечный результат можно будет через один-два сезона, когда растения приживутся и подрастут», — отметили они.



Кроме того, осенью во дворе планируют посадить газонную траву, устойчивую к вытаптыванию — на эти цели еще остались собранные деньги.