На улице Жуковского активисты и местные жители высадили кусты, хосту и папоротник Страусник

Местные жители и активисты сообщества «Центральный район за комфортную среду обитания», фонд «Зеленый Петербург», «Пространство для детей»и «Искусство ХХ века» озеленили внутридворовый газон на улице Жуковского, который ранее был уничтожен при ремонте теплосетей. Об этом они рассказали в соцсетях.
По словам участников акции, они столкнулись с рядом сложностей: «почва на газоне оказалась почти каменной, вперемешку с битым кирпичом и мусором, вскапывать ее было максимально трудно». Однако со своей задачей они справились: посадили кусты (дерен и спирею), хосту и папоротник Страусник. Как отметили активисты, такие неприхотливые растения «должны прижиться в суровых условиях города».
«Наш газон в целом выглядит пока ещё не слишком красиво и немного голо, так как посажены многолетники, которые будут разрастаться. Их необходимое количество рассчитывал ландшафтный дизайнер. Оценить конечный результат можно будет через один-два сезона, когда растения приживутся и подрастут», — отметили они.
Кроме того, осенью во дворе планируют посадить газонную траву, устойчивую к вытаптыванию — на эти цели еще остались собранные деньги.
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