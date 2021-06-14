Синоптик: в Петербург возвращается антициклон. Температура превысит норму на 1–2 градуса

По словам синоптика, сегодня на погоду будет влиять гребень антициклона. «Усиливаясь с юго-запада, он будет рассеивать облака и оградит регион от дождей. В такой ситуации температурные показатели окажутся на 1-2° выше климатической нормы»,— отметил он.

Так, воздух прогреется до 23 градусов. Скорость западного ветра составит 4-9 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 762 мм рт. ст., что выше нормы, добавил Леус.