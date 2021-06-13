В Ленобласти перевернулся туристический автобус. Пострадали 10 человек

В Подпорожском районе Ленобласти перевернулся пассажирский автобус туристической фирмы из Петербурга. Об этом пишет 47news со ссылкой на главу администрации района Александра Кялина.
По информации издания, авария произошла около пяти вечера в это воскресенье, 13 июня. В салоне находились 45 человек, из них пострадали десять. Семь из них госпитализируют в больницу в Подпорожье, остальных повезли в больницу Лодейного Поля.
«Тяжелые травмы получила женщина. Ее и ещё двоих человек транспортировали в Лодейное Поле. Дети в салоне были, но пострадавших среди них нет», — отметил Кялина. Предполагается, что причиной аварии стало то, что автобус задел обочину. Как рассказали в ГУ МЧС по Ленобласти, на место ДТП выезжали спасатели 139 пожарной части противопожарной службы. Они деблокировали одного из пострадавших.
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