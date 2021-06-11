Петербуржцам разрешили лежать на газонах в центре города. Отдых на траве был под запретом с 2014 года

Запрет на «загорание и игру в шахматы и иные игры на территориях садов, парков и скверов» Петербурга был введен в 2014 году. Тогда еще врио губернатора Георгий Полтавченко в ответ на запрос депутата ЗакСа Алексея Макарова отметил, что «многие из городских парков и садов, особенно в центре Санкт-Петербурга, являются объектами культурного наследия и находятся под охраной государства», а «при указанных антропогенных нагрузках на газон (игры, лежание и прочее) происходит изреживание, повреждение и уничтожение травостоя, вследствие чего газон теряет декоративный вид и прекращает выполнять функции по оздоровлению воздушного бассейна города и улучшению микроклимата».

«Для организации досуга посетителей на территории парков, садов, скверов, имеются предусмотренные проектами площадки для отдыха, детские и спортивные площадки. Ежегодно открываются специально благоустроенные городские пляжи, где желающие могут загорать. Учитывая изложенное, запрет ходить по газонам, сидеть и лежать на газонах, регламентированный указанными нормативными правовыми актами, является обоснованным», — объяснил тогда запрет Полтавченко.

Сейчас вице-губернатор Петербурга Николай Бондаренко поручил Комитету по благоустройству и садово-парковым предприятиям открыть доступ ко всем газонам в центре города. «Газоны в центре Петербурга предназначены для отдыха горожан и гостей города. Не так часто в нашем северном мегаполисе солнечная погода радует и нужно успевать наслаждаться этими моментами», — заявил он.