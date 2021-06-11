Где взять коллекционный номер журнала «Собака.ru»?

Коллекционный журнал «Собака.ru», посвященный главной городской премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга», рассказывает о 50-ти горожанах, каждый из которых сделал значительный прорыв в своей области. Среди них актриса Паулина Андреева, режиссер Юлдус Бахтиозина, ресторатор Матильда Шнурова и многие-многие другие! Обложку для журнала создал художник Игорь Скалецкий.

В 2021 году главная городская премия «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» проходит в 16-й раз. Редакция «Собака.ru» сделала большой номер: полсотни интервью и столько же портретов, сфотографированных в редких и труднодоступных городских локациях Петербурга. Последнее для нас — особенно большая радость после прошлогоднего локдауна (тогда мы фотографировали многих лауреатов по зуму — правда, было более чем весело!).