Больше облаков и наступление дождей: синоптики рассказали о погоде в Петербурге на длинные выходные

По прогнозу ведущего синоптика погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, сегодня, 11 июня, антициклон, радовавший петербуржцев солнцем и теплом, начинает сдавать свои позиции. Облаков в небе станет больше, однако пока по-прежнему преимущественно без дождей и по-летнему тепло.

Температура воздуха +25…+27 градусов, по области +23…+28. Ветер юго-восточный 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 761 миллиметр ртутного столба, что около нормы.

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в субботу, 12 июня, облачно с прояснениями. Ночью и утром кратковременный дождь, днем местами. Ветер юго-восточный, южный — ночью слабый, днем умеренный. Температура воздуха ночью +14…+16 градусов, днем +22…+24.

В воскресенье, 13 июня, ночью переменная облачность, днем облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем кратковременные дожди, грозы. Ветер юго-восточный, южный — ночью слабый, днем умеренный. В ночное время суток +15…+17 градусов, днем +22…+24.