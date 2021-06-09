Архитектурный ансамбль улицы Зодчего Росси отреставрируют до конца года

Работы по реставрации лицевых фасадов бывшего здания Министерства народного просвещения и фасада здания Дирекции императорских театров, в котором сейчас располагается Академия Русского балета имени Вагановой, проводятся по программе КГИОП, их планируется завершить в этом году. Оба здания входят в состав памятника федерального значения «Ансамбль улицы Зодчего Росси».

Первоначальный архитектурный облик зданий, построенных по проекту Карла Росси, сохранился до наших дней. Ширина улицы равна высоте ее зданий и составляет 22 метра, при этом длина улицы — 220 метров, что ровно в десять раз превышает ее высоту и ширину. Из-за большой протяженности фасадов и крыши зданий реставрационные работы проводятся поэтапно.

В 2018 году специалисты провели обследование и разработали проект реставрации. В 2019 году проводилась реставрация крыши и фасадов со стороны площади Ломоносова, улицы Ломоносова и арочного проезда. В прошлом году проведена реставрация крыши здания со стороны улицы Зодчего Росси, 1-3. С 2018 по 2020 год на реставрационные работы было выделено 44 миллиона рублей.

В 2021 году будет разработан проект реставрации фасада здания Дирекции императорских театров, выходящего на площадь Островского. «Реставрация зданий, известных далеко за пределами города — очень важное направление. Открыточные виды Петербурга должны быть прекрасны не только на фотографиях. Улица Зодчего Росси — уникальна. На реставрацию ее знаменитых зданий в этом году мы выделили из бюджета города более 240 миллионов рублей», — отметил губернатор Александр Беглов.