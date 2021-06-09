На месте Дома советов в Калининграде построят 100-метровую башню и здание правительства области. По проекту «Студии 44» Никиты Явейна

Главным объектом, выходящим на городскую площадь, станет здание правительства высотой до 66 метров с большим круглым атриумом в центре — его построят практически на месте Дома советов. Помимо помещений для чиновников, там разместят музей «Россия — Моя история» и МФЦ.

С севера от здания правительства запроектировали два корпуса офисного центра, соединенных галереей. С запада — два гостиничных комплекса. Один из них представляет собой башню высотой около 100 метров. На оставшемся участке разместят еще пять домов с апартаментами.

Первые этажи всех зданий предлагают сделать открытыми для посещения и разместить в них бутики, магазины, выставочные пространства, кафе и рестораны.

«Когда мы убираем движение в какой-то зоне, мы должны жестко интенсифицировать здесь жизнь. Тем более это символический центр. Здесь как бы густейшая-густейшая жизнь, здесь 20-30 кулинарных учреждений, здесь целая система выставочных функций и все это на очень маленьком кусочке земли. Мы это уже обсуждали с инвестором и, наверное, будем еще: надо каждые 7-10 метров делать дверь в какое-то новое учреждение», — приводит Калининград.Ru слова руководителя бюро Никиты Явейна.

При облицовке фасадов планируют использовать кирпич, камень, стекло. Кровли покроют цинк-титаном или алюминием зеленого цвета. «Они все, наверное, немножко разные. Все это кирпичи немножко разных оттенков, какой-то ручной работы. С разной — немножко готической, хендмейд, ремесленной архитектурой. То есть она как будто не спроектирована заранее: каменщик начинает строить этот дом, но еще не знает, что будет на втором и третьем этажах. Как его понесет — налево, направо, сделает он маленькое окно, большое — он не знает. Это такая имитация естественного развития архитектуры. И маленькие улочки, закуточки, но все они очень коротенькие, поэтому в них не заплутаешь. Ты всегда видишь вход и выход, все очень прозрачно», — рассказал Явейн.