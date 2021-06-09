Невский проспект, Думская и Апраксин двор: в ИТМО назвали самые нелюбимые места петербуржцев

«Наша карта отображает самые востребованные и разнообразные с точки зрения сервисов территориальные кластеры. Они сформировались вблизи Мариинского театра, Новой Голландии, Дворцовой площади, Петропавловской Крепости, Стрелки Васильевского острова, а также вокруг любимых пешеходами улиц — Большой Конюшенной и Литейного проспекта. Наиболее популярные сервисы у горожан связаны с их любимыми местами, а вот нелюбимые — лишены точек притяжения. Также негативную оценку получили места, где постоянно большое скопление людей или где грязно и неуютно. Например, к ним отнесены Невский проспект, Думская улица и Апраксин двор», — рассказала доцент Института дизайна и урбанистики, руководитель Лаборатории качества городской жизни ИТМО Александра Ненько.

Авторы исследования отмечают, что итоговое распределение самых популярных сервисов среди петербуржцев может измениться. Пока подробно исследован только центр. Чтобы получить полную картину по всему городу необходимо мнение жителей других районов. Принять участие в опросе можно до 20 июня по ссылке.