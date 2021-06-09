Невский проспект, Думская и Апраксин двор: в ИТМО назвали самые нелюбимые места петербуржцев

Национальный центр когнитивных разработок и Институт дизайна и урбанистики Университета ИТМО подвел итоги опроса по оценке удовлетворенности петербуржцев условиями жизни в городе. Выяснилось, что горожане чаще всего любят гулять, посещать кафе, совершать покупки вблизи Петропавловской крепости, Новой Голландии и стрелки Васильевского острова. А не любят — Невский проспект, Думскую улицу и Апраксин двор.
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Фото: Shutterstock.com
Как рассказали «Собака.ru» в пресс-службе ИТМО, опрос проводится на платформе Mapsurvey. В исследовании уже приняли участие 320 человек. Петербуржцы рассказали, какой инфраструктуры им не хватает для комфортной жизни в городе, а также оценили качество услуг в самых посещаемых ими местах: аптеках, магазинах, кафе, спортзалах, парках. На основе ответов разработана интерактивная карта, где наглядно представлены самые развитые и проблемные районы Петербурга. Результаты опроса позволят сделать городскую инфраструктуру более удобной и функциональной. Вот к каким выводам пришли исследователи:
- Такие места, как Парк 300-летия, Лахтинский разлив у Шуваловского проспекта, Парк Сосновка, Приморский парк Победы, Елагин остров, Московский парк Победы в 2-3 раза опережают по количеству позитивных отзывов Эрмитаж и Дворцовую площадь, Смоленское кладбище, Мариинский театр и Никольский собор.
- Очень много «серых» зон в центре: Думская, Апраксин двор, Невский Проспект. «Нелюбовь» в районе Невского проспекта связана с такими неприятными явлениями, как шум, толпа, дороговизна, отсутствие уюта и комфорта. Ореол нелюбви у Апраксина двора и вдоль Садовой связан с неприязнью к неурегулированной уличной торговле и загрязненности этих территорий. Стоит учесть, что нелюбовь в центре города и в отдельных местах связана с тем, что эти места люди знают лучше всего и посещают чаще. Данные других исследований Института дизайна и урбанистики, посвященные эмоциям горожан также показывают, что в центральных локациях люди испытывают негативные эмоции (однако положительных больше).
- В ходе исследования петербуржцы больше всего отметили мест прогулок на свежем воздухе, покупки продуктов, кафе и рестораны. Косвенно это свидетельствует о том, что горожане именно так предпочитают проводить досуг и именно эти сервисы востребованы более всего. Меньше было отмечено мест, связанных с культурным досугом, спортом и красотой.
- В нецентральных районах не хватает рабочих мест, объектов культуры и развлечений. В этих районах представлены сервисы, которые люди используют «по месту жительства» — продуктовые магазины и зеленые зоны для прогулок. На севере города также достаточно развит фуд-сегмент. Однако насыщенность и разнообразие сервисов в центре, похоже, гораздо больше привлекают жителей.
- По итогам картирования исследователи составили карту территориальных кластеров, наиболее востребованных и разнообразных с точки зрения сервисов. Такие кластеры сформировались вокруг крупных культурных аттракторов, таких как Мариинский театр и Новая Голландия, а также вокруг любимыми пешеходами улиц — Большая Конюшенная, Литейный, вокруг ментального центра Петербурга — Дворцовой площади, а также на Стрелке Васильевского острова и вблизи Петропавловской крепости. Данные кластеры имеют свою специфику: на Литейном и на Большой Конюшенной больше всего едят, в Артиллерийском — гуляют на открытом воздухе. В Новую Голландию едут за развлечениями, а на Дворцовую и Конногвардейский — смотреть достопримечательности и посещать музеи.
«Наша карта отображает самые востребованные и разнообразные с точки зрения сервисов территориальные кластеры. Они сформировались вблизи Мариинского театра, Новой Голландии, Дворцовой площади, Петропавловской Крепости, Стрелки Васильевского острова, а также вокруг любимых пешеходами улиц — Большой Конюшенной и Литейного проспекта. Наиболее популярные сервисы у горожан связаны с их любимыми местами, а вот нелюбимые — лишены точек притяжения. Также негативную оценку получили места, где постоянно большое скопление людей или где грязно и неуютно. Например, к ним отнесены Невский проспект, Думская улица и Апраксин двор», — рассказала доцент Института дизайна и урбанистики, руководитель Лаборатории качества городской жизни ИТМО Александра Ненько.
Авторы исследования отмечают, что итоговое распределение самых популярных сервисов среди петербуржцев может измениться. Пока подробно исследован только центр. Чтобы получить полную картину по всему городу необходимо мнение жителей других районов. Принять участие в опросе можно до 20 июня по ссылке.
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