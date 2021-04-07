Приняв участие в опросе, петербуржец может рассказать о том, какой инфраструктуры не хватает для комфортной жизни в городе, а также оценить качество услуг в самых посещаемых местах — аптеках, магазинах, кафе, спортзалах и парках. На основе ответов по каждому типу мест будут составлены карты и рейтинги удовлетворенности городскими сервисами для районов Петербурге.

«При проектировании инфраструктуры важно учитывать потребности и ценности горожан. Опрос позволит выявить самые удобные районы в городе и районы с негативной оценкой, которые нуждаются в развитии. Сформированные карты и рейтинги могут использовать профильные комитеты, а также администрации районов города», — говорит главный автор исследования, доцент Института дизайна и урбанистики, руководитель Лаборатории качества городской жизни ИТМО Александра Ненько.

«Мы хотим проверить, как потребности в сервисах отличаются в зависимости от возраста, гендера, занятости, семейного статуса, способа проведения свободного времени. Например, молодым родителям с детьми будут важны безопасные и интересные детские площадки, а населению старшего возраста — удобные пешеходные зоны с тенью и зеленью, аптеки и другие элементы социальной инфраструктуры», — добавляет директор Института дизайна и урбанистики ИТМО, руководитель проекта цифровой платформы умного города НЦКР Сергей Митягин.

Пройти опрос можно до 20 апреля 2021 года — к участию приглашаются все петербуржцы. Результаты будут опубликованы в конце месяца.