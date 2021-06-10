Вышел коллекционный номер журнала «Собака.ru» (365 страниц!) с главной городской премией «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга».

Вышел коллекционный журнал «Собака.ru», посвященный главной городской премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга». Сенсационный номер в 365 страниц рассказывает о 50-ти горожанах, каждый из которых сделал значительный прорыв в своей области. Обложку для коллекционного номера «Собака.ru» создал художник Игорь Скалецкий.
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Художник Игорь Скалецкий
Тиара Mercury из коллекции Miss Russia — белое золото, бриллианты
В 2021 году главная городская премия «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» проходит в 16-й раз. Редакция «Собака.ru» сделала большой номер: полсотни интервью и столько же портретов, сфотографированных в редких и
труднодоступных городских локациях Петербурга. Последнее для нас — особенно большая радость после прошлогоднего локдауна (тогда мы фотографировали многих лауреатов по зуму — правда, было более чем весело!).
Цель премии «ТОП 50» не в том, чтобы из года в год формировать список из исключительно и очень известных людей. Редакция «Собака.ru» находит и называет петербуржцев и петербурженок, каждый и каждая из которых сделал(-a) значительный прорыв, великое открытие или просто хорошее дело в своей области, и знакомит горожан с актуальными героями и героинями нашего времени. В этом году среди лауреатов много команд и горизонтальных сообществ — классно, когда люди объединяются ради хороших дел и красивых идей!
Торжественная церемония «ТОП50» пройдет 10 июня в Елагином Дворце, прямой эфир с красной дорожки смотрите на sobaka.ru и в наших социальных сетях.
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