Вышел коллекционный номер журнала «Собака.ru» (365 страниц!) с главной городской премией «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга».

Цель премии «ТОП 50» не в том, чтобы из года в год формировать список из исключительно и очень известных людей. Редакция «Собака.ru» находит и называет петербуржцев и петербурженок, каждый и каждая из которых сделал(-a) значительный прорыв, великое открытие или просто хорошее дело в своей области, и знакомит горожан с актуальными героями и героинями нашего времени. В этом году среди лауреатов много команд и горизонтальных сообществ — классно, когда люди объединяются ради хороших дел и красивых идей!

Торжественная церемония «ТОП50» пройдет 10 июня в Елагином Дворце, прямой эфир с красной дорожки смотрите на sobaka.ru и в наших социальных сетях.