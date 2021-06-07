В городе жара, по области — местами грозы: синоптики рассказали о погоде на начало недели в Петербурге

«Санкт-Петербург: на окраине циклона. Сегодня, 7 июня, метеорологические условия в Северной столице будут формироваться под влиянием северной периферии циклона. При переменной облачности в Северной столице пока без существенных осадков, а вот по области кратковременные дожди и грозы местами уже пройдут», — рассказал ведущий синоптик погодного центра «Фобос» Михаил Леус.

По прогнозу синоптика, сегодня в Петербурге воздух прогреется до +25…+27 градусов, по области +23…+28. Ветер северо-восточный 4-9 метров в секунду, при грозе порывистый. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 763 миллиметра ртутного столба, что выше нормы.

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», во вторник, 8 июня, в Петербурге переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков, во второй половине дня местами кратковременный дождь. В ночное время суток +11…+13 градусов, днем +23…+25. Атмосферное давление существенно меняться не будет.

В среду, 9 июня, переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный, восточный слабый. Температура воздуха ночью +11…+13 градусов, днем +24…+26.