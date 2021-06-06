МЧС предупредило жителей Ленобласти о 30-градусной жаре

По данным ведомства, во второй половине дня 6 июня на востоке Ленобласти местами потеплеет до +30 градусов. При этом на регион надвигаются грозы и сильный порывистый ветер сегодня и в ближайшие несколько дней. Так, на территории Ленобласти повышается класс пожароопасности.



Согласно прогнозу синоптиков, в это воскресенье в Петербурге тоже ожидается жара — воздух прогреется до +27 градусов, осадков не ожидается. Атмосферное давление существенно меняться не будет, добавили в ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».