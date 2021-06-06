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МЧС предупредило жителей Ленобласти о 30-градусной жаре

Аномальная жара, грозы и порывистый сильный ветер ожидаются в Ленинградской области. Об этом предупредили в главном управлении МЧС по региону.

По данным ведомства, во второй половине дня 6 июня на востоке Ленобласти местами потеплеет до +30 градусов. При этом на регион надвигаются грозы и сильный порывистый ветер сегодня и в ближайшие несколько дней. Так, на территории Ленобласти повышается класс пожароопасности.

Согласно прогнозу синоптиков, в это воскресенье в Петербурге тоже ожидается жара — воздух прогреется до +27 градусов, осадков не ожидается. Атмосферное давление существенно меняться не будет, добавили в ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

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