Зубовский флигель в Царском селе впервые откроется для посетителей после реставрации в 2023 году

Зубовский флигель в составе музея-заповедника «Царское село» впервые откроется для посетителей после реставрации в 2023 году. Завершить работы поможет «Газпром» — сегодня председатель правления Алексей Миллер и директор ГМЗ Ольга Таратынова подписали соглашение о сотрудничестве в области сохранения культурного наследия и развития музея.
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Зубовский флигель Екатерининского дворца
Подписание состоялось в воссозданных интерьерах Лионского зала Екатерининского дворца, недавно открывшегося для посетителей. Работы по восстановлению интерьеров зала, в частности живописного плафона, лазуритовых панелей, а также воссозданию каминов, инкрустированных дверных полотен, зеркал с рамами из лазурита с литым бронзовым декором были проведены при поддержке «Газпрома».
Соглашение определяет основные направления дальнейшего сотрудничества между «Газпромом» и музеем-заповедником.
«Мы придаем особое значение важнейшему делу возрождения уникальных интерьеров Екатерининского дворца. Благодаря совместной работе «Газпрома» и «Царского Села» сегодня петербуржцы и гости нашего любимого города имеют возможность насладиться убранством Лионского зала и церкви Воскресения Христова – подлинных шедевров мировой культуры. Впереди у нас еще много работы. В 2023 году будет завершен масштабный проект по воссозданию интерьеров Зубовского флигеля, который впервые откроется для посетителей», — сказал Миллер.
«В Екатерининском дворце спустя много десятилетий вновь засверкала невероятной красоты жемчужина — Лионский зал. Для нас это – настоящее чудо. Но за этим чудом — добрая воля конкретных людей и организаций. Если бы не поддержка «Газпрома», мы бы по-прежнему имели здесь буквально голые стены. Если бы не помощь фонда ENGIE, мы бы не увидели этого великолепного «золотого» шелка. Мы можем смело сказать, что наши реставраторы продемонстрировали верх мастерства. Воссоздание Лионского зала — убедительный пример того, что у культуры нет границ, и добрые намерения консолидируют усилия и объединяют людей», — отметила Таратынова.
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Луиджи Премацци. Зубовский флигель Большого Царскосельского дворца, 1855
Флигель, получивший название Зубовского по имени одного из фаворитов императрицы Екатерины II, был пристроен к Большому Царскосельскому дворцу в 1779-1785 годах по проекту архитектора Фельтена. Помещения второго этажа составляли личную половину императрицы и включали Купольный зал, Китайский зал, Серебряный кабинет, Опочивальню, Синий кабинет (Табакерку), Зеркальный кабинет, Рафаэлевскую комнату, Камерюнгферскую и Уборную. Образующие единый комплекс интерьеры Камерона соединялись висячим садом с павильоном «Холодная баня».
В 1841 году в связи с предстоящей женитьбой наследника престола Александра Николаевича,будущего императора Александра II, архитектор Монигетти получил распоряжение перестроить помещения Зубовского флигеля. Апартаменты в первом этаже отводились для великого князя, а бывшие комнаты императрицы Екатерины II — для его супруги Марии Александровны. Во время Великой Отечественной войны комнаты Зубовского флигеля, до того сохранявшие отделку середины XIX века, пострадали при сильном пожаре и в 1950-х годах были перестроены под службы Военно-морского училища, располагавшегося тогда в части Екатерининского дворца. В результате этих работ исторические объемы покоев были нарушены, а остатки сохранившихся фрагментов отделки сняты и переданы в фонды музея.
После реставрационных работ 2001–2004 годов планировка Зубовского флигеля обрела первоначальный вид, и ныне комнаты первого этажа используются для временных выставок.
С 2016 года при поддержке ПАО «Газпром» в Государственном музее-заповеднике «Царское Село» идут масштабные работы по реставрации дворцовой церкви Воскресения Христова в Екатерининском дворце. В целях восстановления и реставрации исторического облика «Царского Села» «Газпром» оказал поддержку работам по воссозданию Лионского зала Екатерининского дворца, утраченного в годы Великой Отечественной войны.
В ходе этих работ «Газпром» совместно с партнером – энергетической компанией ENGIE SA (Франция) – выступили с предложением финансирования воссоздания тканевой обивки стен и оконных драпировок Лионского зала на мануфактуре Прелль, где в 1860-х годах был выполнен заказ Русского Императорского двора. В марте 2021 года работы по воссозданию Лионского зала были полностью завершены. С 1 мая 2021 года зал доступен для посещения.
Одним из значимых реставрационных проектов, реализуемых ПАО «Газпром» и ГМЗ «Царское Село», является проект «Екатерина II. Личное пространство». Он предусматривает воссоздание полностью утраченных интерьеров восьми личных комнат Екатерины II в Зубовском флигеле Екатерининского дворца.
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