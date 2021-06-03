Зубовский флигель в Царском селе впервые откроется для посетителей после реставрации в 2023 году

Подписание состоялось в воссозданных интерьерах Лионского зала Екатерининского дворца, недавно открывшегося для посетителей. Работы по восстановлению интерьеров зала, в частности живописного плафона, лазуритовых панелей, а также воссозданию каминов, инкрустированных дверных полотен, зеркал с рамами из лазурита с литым бронзовым декором были проведены при поддержке «Газпрома».

Соглашение определяет основные направления дальнейшего сотрудничества между «Газпромом» и музеем-заповедником.

«Мы придаем особое значение важнейшему делу возрождения уникальных интерьеров Екатерининского дворца. Благодаря совместной работе «Газпрома» и «Царского Села» сегодня петербуржцы и гости нашего любимого города имеют возможность насладиться убранством Лионского зала и церкви Воскресения Христова – подлинных шедевров мировой культуры. Впереди у нас еще много работы. В 2023 году будет завершен масштабный проект по воссозданию интерьеров Зубовского флигеля, который впервые откроется для посетителей», — сказал Миллер.

«В Екатерининском дворце спустя много десятилетий вновь засверкала невероятной красоты жемчужина — Лионский зал. Для нас это – настоящее чудо. Но за этим чудом — добрая воля конкретных людей и организаций. Если бы не поддержка «Газпрома», мы бы по-прежнему имели здесь буквально голые стены. Если бы не помощь фонда ENGIE, мы бы не увидели этого великолепного «золотого» шелка. Мы можем смело сказать, что наши реставраторы продемонстрировали верх мастерства. Воссоздание Лионского зала — убедительный пример того, что у культуры нет границ, и добрые намерения консолидируют усилия и объединяют людей», — отметила Таратынова.