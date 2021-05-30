В Смольном планируют отреставрировать Медный всадник почти за 40 млн рублей

Государственный музей городской скульптуры объявил конкурс на реставрацию знаменитого памятника Петру I «Медный всадник» на Сенатской площади. Максимальная стоимость работ составляет 39 миллионов и 987 тысяч рублей. Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок.
Заявки на участи в конкурсе будут принимать до 22 июня. Подрядчик обязан приступить к работам сразу после получения разрешения в комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников. Срок окончания работ — 31 октября 2021 года.
По словам заведующей службой по текущему уходу и содержанию памятников музея Екатерины Макеевой, Медного всадника работы коснутся скульптуры и пьедестала, а также территории вокруг памятника. Мероприятие приурочено к 350-летию со дня рождения Петра I.
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