В Финский залив выпустили двух серых тюленей Лебяжку и Крикушу

Как рассказали в «Водоканале», Крикуша «молниеносно сориентировался на местности и уверенно направился к заливу». «Лебяжка оказалась более застенчивой: она осторожно осмотрелась и к воде отправилась не спеша, через несколько минут», — поделились они.

Крикуша, которого привезли из порта Усть-Луга 1 апреля, стал первым пациентом Центра в этом сезоне. Лебяжку наши местные жители поселка Лебяжье. При этом, по словам зоозащитников, животные были сильно истощены и нуждались в помощи специалистов. Однако в центре их состояние улучшилось, а вес каждого из животных составлял более 45 килограммов.