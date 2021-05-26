Вход на станцию метро «Нарвская» будут закрывать по утрам в течение почти всего лета

Режим работы наземного вестибюля станции метро «Нарвская» изменяется в связи с капитальным ремонтом эскалатора. С 31 мая по 13 августа 2021 года по рабочим дням с 08:10 до 09:15 часов вход в вестибюль будет закрыт, с 16:40 до 19:00 часов — ограничен.

При необходимости указанный интервал закрытия и ограничения прохода пассажиров в вестибюль может быть откорректирован с учетом фактического пассажиропотока. Петербургский метрополитен просит пассажиров учитывать факт проведения работ по капитальному ремонту эскалатора и заранее планировать маршруты поездок.

Напомним, в начале января на станции петербургского метрополитена «Маяковская» начался капитальный ремонт. Согласно графику планового капитального ремонта станций петербургского метрополитена, работы продлятся 11 месяцев. Также из-за капитального ремонта эскалатора изменился режим работы наземного вестибюля станции «Петроградская». В утренние часы вход в подземку закрыт.