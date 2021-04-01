С 5 апреля по 11 июня 2021 года по рабочим дням с 07:45 до 10:45 вход в вестибюль будет закрыт, а с 17:00 до 19:30 — ограничен. При необходимости возможна корректировка указанного интервала времени закрытия и ограничения на вход с учетом фактического пассажиропотока.

Петербургский метрополитен просит пассажиров учитывать факт проведения работ по капитальному ремонту эскалатора и заранее планировать маршруты поездок.

Напомним, в начале января на станции петербургского метрополитена «Маяковская» начался капитальный ремонт. Согласно графику планового капитального ремонта станций петербургского метрополитена, работы продлятся 11 месяцев. «Ушел» со станции и сам Владимир Маяковский — а точнее были демонтированы таблички со словами поэта. Посмотрите, как выглядит вестибюль ремонтируемой станции.