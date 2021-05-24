Синоптик рассказал, какой будет погода на День города в Петербурге

По прогнозу главного синоптика Петербурга Александра Колесова, в День города, 27 мая, будет безветренная и теплая погода, но без дождей все равно не обойдется. «Циклон 26 мая проходит через наши районы, но днем 27 мая все равно будут кратковременные дожди. Температура, скорее всего, около 17-18 градусов. Солнце будет показываться, ветра сильного уже не должно быть, циклон уйдет от нас», — приводит ТАСС слова синоптика.

Распогодится к выходным. В субботу и воскресенье, 29 и 30 мая, ожидается «хорошая погода: и тепло, и сухо, солнечно».

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», во вторник, 25 мая, в Петербурге обойдется без существенных осадков, в ночное время суток +6…+8 градусов, днем +15…+17. В среду, 26 мая, ночью без существенных осадков, днем дождь. Ночью +6…+8 градусов, днем +13…+15. В четверг, 27 мая, местами кратковременный дождь. В ночное время суток +7…+9 градусов, днем +15…+17.

Мероприятия в рамках празднования Дня города будут проходить в Петербурге в течение нескольких дней — это, в том числе, XVI Санкт Петербургский международный книжный салон на Дворцовой площади (он пройдет с 26 по 29 мая), торжественная церемония возложения цветов к памятнику Петру I на Сенатской площади и полуденный выстрел из пушки Петропавловской крепости 27 мая, гала-концерт «Классика на Дворцовой» 28 мая, Фестиваль мороженого на площади Островского 29 мая и Бал национальностей на Исаакиевской площади, который также пройдет 29 мая.

А вот салюта в честь Дня города в этом году не будет. Как пишет «Бумага» со ссылкой на Комитет по культуре, все мероприятия указаны в плане — «если в плане нет салюта, то его не будет».