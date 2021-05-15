В Петербурге открывается Домик Петра I — впервые за два года

Посетить его можно с 10 до 17 часов. В прошлом году его открытие так и не состоялось из-за ограничений по коронавирусу. В апреле этого года была отреставрирована историческая ограда здания. А в течение ближайших двух лет ожидается реставрация самого домика за счет средств федерального бюджета. При этом пока неизвестно, когда начнутся работы.

Домик Петра I считается первой гражданской постройкой в Петербурге. Его построили в начале XVIII века, сразу после основания Петербурга. Здесь Петр I прожил пять лет, пока строился Летний Дворец.