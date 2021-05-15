Власти Петербурга сообщили о готовности увеличить заполняемость трибун на Евро-2020

В Петербурге могут увеличить заполняемость трибун с 50% до 75% на матчах чемпионата Европы по футболу — при условии, что эпидемиологическая ситуация в городе не ухудшится. Об этом сообщил «РИА Новости» вице-губернатор города Борис Пиотровский.
«Несмотря на то, что допуск иностранных болельщиков на Евро-2020 в Петербурге пока не регламентирован, мы будем готовы всех принять. Более того, мы готовы и увеличить заполняемость трибун до 75 %, если позволит эпидемиологическая ситуация», — отметил он.
Согласно текущим правилам, максимальное число зрителей на стадионе «Газпром Арена» составляет около 30 тысяч человек. Как считает вице-губернатор, сейчас спортивная и гостиничная инфраструктура города полностью готова к приему участников и гостей Евро-2020.
Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года в 12 городах континента. Петербург примет четыре матча турнира: три игры группового этапа (в том числе две с участием сборной России: Россия—Бельгия и Россия—Финляндия) и один из четвертьфиналов. Несмотря на перенос чемпионата на год, УЕФА сохранил название, поскольку турнир приурочен к 60-летию первого Кубка Европы, который в 1960 году выиграла сборная СССР. Уже сейчас можно пройти квест-экскурсию по Петербургу, запущенную оргкомитетом Евро.
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