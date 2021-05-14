Копать могилы на скорость в новосибирском парке «Каменка» при крематории 14 мая вышли не менее восьми команд. Чемпионат получил название «Могильный беспредел». Согласно условиям соревнований, участникам необходимо было выкопать на скорость могилу размером 2 метра в длину, 80 сантиметров в ширину и 160 в глубину. Участвовать мог любой действующий работник ритуальной службы из любого региона России и стран СНГ в возрасте от 18 лет.

За победу во всероссийском соревновании по скоростной копке могил были предусмотрены призы. За первое место — 30 тысяч рублей, за второе — 20 тысяч, за третье место — 10 тысяч рублей.

«Все больше людей приезжает в Новосибирск учиться похоронному делу. Придумывают интересные вещи. Скоростная копка могил. Желаю всем найти новые контакты, открыть для себя новые направления. Здоровья!» — обратился к частникам президент Ассоциации крематориев России Алексей Сулоев. «Как драгоценные сокровища, мы сокрываем тела наших близких в ожидании всеобщего воскресения. Без традиций невозможно развитие народа. Надеюсь, что сотрудничество РПЦ и погребальной общественности будет продолжаться и впредь», — добавил представитель РПЦ отец Сергий Ватюшин.

Следующий чемпионат по скоростному выкапыванию могил может пройти в Петербурге — ведь это «прекрасный город, где успешно сохраняются традиции ритуального бизнеса». «Петербург — прекрасный город, где успешно сохраняются традиции ритуального бизнеса. Рассмотрим Петербург как место проведения чемпионата», — заявил директор соорганизатора соревнований Союз ритуальных организаций «Наследие» Вадим Лучко.