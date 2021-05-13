Достичь «пускай и скорректированных, но реальных показателей государственной программы, в соответствии с которыми уже к 2024 году будут проложены почти 9 километров путей, открыты три станции — «Казаковская», «Путиловская» и «Большой проспект»» с общим объемом финансирования в 60 миллиардов рублей поможет присвоение статуса единственного исполнителя строительства и реконструкции петербургского метрополитена «Метрострою Северной столицы». Так считает вице-губернатор Максим Соколов, отметив, что «это трезвая оценка сегодняшних финансовых возможностей» города.

«Мы также направили заявку и в федеральное правительство для поддержки из федерального бюджета. В случае этой поддержки темпы строительства будут существенно ускорены, и теоретически можно построить еще четыре станции в эти же сроки, но это потребует грантов со стороны федерального правительства», — добавил Соколов.

На сегодняшний день в Петербурге реализуется проект по строительству Красносельско-Калининской, «коричневой» линии метрополитена, соединяющей юг и северо-восток города. Она включает шесть станций — «Обводный канал 2», «Боровая», «Заставская» («Черниговская»), «Броневая», «Путиловская», «Казаковская» («Юго-Западная»). В настоящий момент идет строительство продолжения Лахтинско-Правобережной, «оранжевой» линии метрополитена от станции «Спасская» до станции «Большой проспект» («Горный институт»», включая станцию «Театральная».