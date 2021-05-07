Отель, кемпинг и спортплощадки: бывшие дачи Кирхнера и Кинга в Зеленогорске отреставрируют и приспособят под гостинично-досуговый комплекс

Проект концессионного соглашения о создании гостинично-досугового комплекса на территории Зеленогорска опубликовал Комитет по инвестициям Петербурга. Им намерено заняться ООО «Новые пространственные решения» — структура Ginza Project. Потенциальный инвестор проведет реконструкцию и эксплуатацию семи зданий, два из них — объекты культурного наследия «Дом купца Елисеева» и «Дача Кинга», которые на данный момент находятся в неудовлетворительном состоянии. Общий срок концессионного соглашения — 49 лет.

Общая площадь реконструируемой территории составляет 5,7 тысячи квадратных метров. В результате на территории бывшего дома отдыха «Зеленогорский» в 30 километрах от КАД, в Курортном районе Петербурга появится гостинично-досуговый комплекс, состоящий из гостиницы, кемпинга, культурно-развлекательных и спортивных объектов. Большую часть займет отель на 45 номеров категории не ниже трех звезд. Инвестору также разрешено возводить на участке новые здания, в том числе водно-оздоровительный комплекс. Объем инвестиций вложений инвестора в проект составит от 500 миллионов до 1 миллиарда рублей. Участие бюджетных средств в проекте не предусматривается.

По словам председателя Комитета по инвестициям Петербурга Романа Голованова, проект не только обеспечит восстановление и эффективное использование неиспользуемых объектов, дополнительные поступления в бюджет и новые рабочие места, но и в целом способствует комплексному благоустройству исторических территорий. «Мы ожидаем, что будущий инвестор творчески подойдет к задаче и поможет создать в Курортном районе интересное общественное пространство. Подчеркну, что новый досугово-туристический комплекс останется в собственности города», — отметил он.