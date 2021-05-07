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В «Севкабель Порту» появится площадка для выгула собак

Каждая собака в городе должна знать как минимум три команды: «ко мне», «нельзя» и «пошли, дружок, в Севкабель Порт». За последнюю команда общественного пространства «отвечают головой» — там уже работают над созданием площадки для выгула собак и создания dog friendly атмосферы.

  • Фото: Shutterstock.com

«Мы очень рады вам и вашим питомцам: большим и маленьким, добрым и с характером (ведь злых собак не бывает), хорошо воспитанным и тем, кто еще в процессе. В наших кафе и ресторанах четвероногим гостям предложат воды и будут бесконечно рады. Более того, мы планируем сделать пространство Порта еще более dog friendly и, как минимум, организовать специальное место для выгула», — говорят в «Севкабель Порту».

Единственное ограничение для собак, которое продолжает действовать в «Севкабель Порту», это запрет на выгул на набережной. «Мы любим устраивать пикники и встречать летние закаты, сидя на траве, поэтому, пожалуйста, не выгуливайте питомцев на газоне — давайте оставим его чистым», — отмечают в общественном пространстве.

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