«Слушая Сердцем»: запущен аудиогид о блокадном Ленинграде в формате документальных спектаклей

Как рассказали «Собака.ru» в пресс-службе проекта, все используемые в спектаклях события и персонажи — реальные, основаны на исторических документах, личных дневниках и воспоминаниях живших в тот период людей. Уже можно послушать первый спектакль-променад «Прощай, Ленинград!». Действие разворачивается в здании Витебского вокзала, за основу взяты дневники блокадных школьников Лены Мухиной и Миши Тихомирова. Это история о двух подростках, их радостях и печалях, о первой любви, которая могла бы случиться в Ленинграде самой страшной блокадной зимой 1941-1942 годов.

В планах авторов проекта — выпуск спектаклей про судьбы разных людей, которые жили в одном городе, но воспринимали происходящее по-разному. Про блокаду Ленинграда писали день за днем в своих дневниках врачи и медсестры, рабочие и инженеры, студенты и профессора вузов, певцы и балерины, музыканты и шоферы, молодые матери и охраняющие подступы к городу солдаты. Про них и будут созданы следующие спектакли из цикла.

«Мне хотелось сделать проект, где мы будем рассказывать историю от простых людей. Так родилась идея делать спектакли именно в аудио-формате. Ведь дневников много, они все сохранились — но никто их не читает. Мы будем стараться делать спектакли захватывающими, привлекать туда тех актеров и музыкантов, которые будут востребованы у нашей целевой аудитории, чтобы «Слушая Сердцем» стал поистине массовым и социально значимым проектом», — говорит автор проекта Ольга Айнабекова.

Создать приложение команде разработчиков удалось благодаря победе в конкурсе социальных проектов по направлению. Фонда президентских грантов. В записи первых спектаклей-променадов приняли участие артист Максим Виторган, драматург Александринского театра Татьяна Рахманова, композитор-лауреат премии «Золотая маска» Владимир Раннев, режиссер нестандартных спектаклей и лауреат премии «Золотая маска» Кирилл Люкевич. В дальнейшем для реализации цикла спектаклей о блокадном Ленинграде создатели приложения планируют привлечь известных актеров, деятелей культуры, бизнесменов, блогеров, стримеров.

В дальнейшем премьеры новых спектаклей будут приурочены к памятным датам: 22 июня, 8 сентября, 27 января, 9 мая. Ближайшая премьера спектакля-провокации «Блокадная комната» состоится 7 мая. Скачать приложение «Слушая Сердцем» можно в AppStore и Google Play.