В Петербурге обустроят сады непрерывного цветения. Где именно — выберут горожане

Поручение обустроить сады непрерывного цветения дано Комитету по благоустройству города. На предварительную проработку потенциальных мест обустройства цветущих уголков районным администрациям и садово-парковым предприятиям дана неделя. Лучшие проекты выберут сами горожане — таким образом они решат, где именно хотят видеть такие сады.

«Много цветов высаживают городские садовники традиционно на клумбах Петербурга, но не хватает ярких точек притяжения для жителей, где цветение не прекращается весь сезон, где можно удивить горожан и гостей города новыми сортами цветов. У Петербурга, несмотря на северный климат, для этого есть все возможности», — отметил вице-губернатор Петербурга Николай Бондаренко.

Только к майским праздникам в Петербурге высажено более 560 тысяч цветов. В выходные дни работа по благоустройству продолжается — сотрудники садово-парковых предприятий высаживают деревья и кустарники, убирают мусор. Всего в этом году садовники городских предприятий и организаций высадят порядка 4,2 миллионов цветов. За весну — 561 тысяча.