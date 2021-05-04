Из Петербурга до крепости Орешек запущен новый регулярный водный маршрут

Первый «Метеор» от Университетской набережной до крепости Орешек в Шлиссельбурге отправился 3 мая. Главная цель маршрута «объединить город и область» — так как крепость Орешек находится на территории Ленобласти, но при этом входит в состав Музея истории Петербурга.

«Это уникальный маршрут. Во-первых, он новый, интересный и насыщенный. Цель маршрута очень интересная — она объединяет город и область», — отметил глава Комитета по развитию туризма Петербурга Сергей Корнеев.

Дорога по воде из центра Петербурга до крепости займет около полутора часов. В период майских праздников «Метеор», рассчитанный на 123 человека, будет ходить от Университетской набережной до Шлиссельбурга каждый день, после — курсировать только по выходным.

Крепость Орешек — древняя русская крепость на Ореховом острове в истоке реки Невы, напротив города Шлиссельбурга в Ленинградской области. Свое название крепость получила от Орехового острова, на котором была основана в 1323 году князем Юрием Даниловичем — внуком Александра Невского. С начала XVIII века крепость стала использоваться как политическая тюрьма. Сильно пострадала в ходе Великой Отечественной войны — в течение 500 дней небольшой гарнизон оборонял крепость от немецких войск.