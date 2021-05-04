По прогнозу ведущего синоптика погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, сегодня, 4 мая, погоду в Петербурге будет формировать северо-западная периферия циклона, центр которого окажется над Вологодской областью. Его усилиями будет облачно и ветрено, пройдут дожди, местами с мокрым снегом, а температурный фон ожидается на 5-6 градусов ниже климатической нормы.

В городе +3…+5 градусов тепла, по области +1...+6. Ветер северный 5-10 метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление будет расти и составит 751 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы.

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в среду, 5 мая, в Петербурге небольшие осадки, ночью в виде мокрого снега, днем дождя. Ветер ночью северный слабый, днем юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью около нуля градусов, днем от 5 до 7 со знаком «плюс».

В четверг, 6 мая, ночью небольшой, местами умеренный дождь, который будет идти и днем. Температура воздуха в ночное время +3…+5 градусов, днем +7…+9. Атмосферное давление будет понижаться.