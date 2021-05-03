Власти Петербурга сносят незаконный бизнес-центр на проспекте Энгельса

«Город готов помогать бизнесу, предоставлять в аренду земельные участки. Но поддерживать будем только тех, кто соблюдает установленные законом нормы. Есть договор, взаимные обязательства и условия, и каждая сторона обязана их выполнять», — сказал глава города.



По информации комитета по контролю за имуществом, компания возвела здание на участке, которое было предоставлено арендатору под временный объект мелкорозничной торговли. На месте установили двухэтажное строение, первый этаж которого был занят магазинами, а второй – офисными помещениями. При этом высота здания почти на 2 метра была выше нормы.



Договор аренды был расторгнут еще в 2018 году, однако владелец бизнес-центра использовал городскую территорию без правоустанавливающих документов, в том числе и участок под автостоянку. Суд признал, что расторжение договора и отказ от его продления были обоснованными. Организацию привлекли к административной ответственности, теперь она должна выплатить штраф в размере 300 тыс. рублей.