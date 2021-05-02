В Петербурге открылся обновленный двор пространства «Третье место» — с арт-лекторием, устричным баром и шезлонгами

Во дворе выставили большой экран, на котором показывают видеоарт, а также открыли балкон. Пространство украсили в стиле калифорнийского пляжа — двор засыпали песком и снабдили шезлонгами. Кроме того, посетители смогут погреться у костров.

Уже сейчас можно приобрести билеты на показ фильмов о художниках, а также записаться на бесплатные лекции. В частности, 3 мая состоится показ документального фильма «Кто украл Banksy?» про одного из самых загадочных уличных художников современности, а также пройдет лекция Екатерины Бычковой. Полное расписание мероприятий можно посмотреть здесь.

Во дворе также открылся большой балкон, заработал устричный бар Oysters by Cake от команды Cake&Breakfast и корнер «Бар заблудшего дракона и трех эльфов». При этом к лету в«Третьем месте» появятся новые резиденты.