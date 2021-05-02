Власти Ленобласти попросили Минздрав выделить деньги на восстановление сгоревшей усадьбы Пименовых-Шараповых в Колчаново

В усадьбе долгое время находился главный корпус детского пульмонологического санатория. В декабре 2020 года по неизвестным причинам здание сгорело. По оценке комитета, для устранения ущерба необходимо в кратчайший срок провести работы по сохранению памятника, в том числе противоаварийные. В комитете также добавили, что сделали «все, что от него зависит».

«Тем временем, никакие противоаварийные работы в здании усадьбы не проведены. Санаторий продолжает работать и принимать посетителей, но в главном здании все осталось так, как будто пожар был вчера», — отметили в «Живом городе».