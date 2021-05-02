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«Мало солнца и тепла»: синоптик рассказал о погоде в воскресенье в Петербурге

Сегодня, 2 мая, в Петербурге прогнозируют «мало солнца и тепла», а также дожди. Об этом сообщает ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

По словам синоптика, Петербург останется в узкой полосе повышенного атмосферного давления. «Однако соседство с обширными циклона сделает погоду довольно облачной и местами брызнут слабые дожди», — добавил он.

Температура воздуха составит от +9 до +11, что ниже нормы. Северо-восточный ветер будет дуть со скоростью 3-8 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 761 мм рт. ст., что около нормы, уточнил Леус.

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