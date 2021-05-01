Власти Петербурга повысят МРОТ до 19,7 тысяч рублей

Соответствующее соглашение уже подписал губернатор города Александр Беглов.С сегодняшнего дня, 1 мая, минимальная заработная плата составит 19190 рублей в месяц, а с 1 октября 2021 года она поднимется еще на 460 рублей. «На всех городских предприятиях, независимо от организационно-правовых форм и видов собственности (кроме организаций, финансируемых из федерального бюджета) месячная заработная плата работника, полностью отработавшего норму рабочего времени и выполнившего норму труда, не может быть ниже указанной суммы», — отметили в Смольном.

В Смольном также добавили, что МРОТ в Петербурге будет больше на 33,4% минимальной зарплаты по России, которая с 1 января этого года составляет 12792 рубля в месяц.

«Наша цель — улучшение качества жизни петербуржцев. Чтобы её достичь, необходимо устойчивое развитие экономики, рост производительности труда, повышение уровня доходов горожан и, прежде всего, заработной платы», — добавил Александр Беглов.