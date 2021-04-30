Стало известно, когда в Петербурге заработают фонтаны

Запускать городские фонтаны ГУП «Водоканал Санкт‑Петербурга» будет в течение первых десяти дней мая. Большинство из фонтанов планируется включить 1 мая — в том числе фонтаны в сквере у Зимнего дворца, Казанского собора, Воронихинской решетки и в парке 300-летия Петербурга.

9 мая состоится запуск главного фонтана Московского парка Победы «Слава», фонтанных комплексов на Московской площади и площади Ленина, фонтанов в Южно-Приморском парке Победы, на Павловской ул. в Колпино, фонтана со светомузыкальным сопровождением в сквере на Торговой площади в Петергофе, фонтана «Крестики-Нолики» в переулке Свободы в Сестрорецке.

Среди фонтанов, которые запустят в эксплуатацию в 2021 году, будут пять реконструированных и прошедших капитальный ремонт годом ранее — до этого они долгие годы находились в аварийном или разрушенном состоянии и не эксплуатировались. Это фонтан «Слава» в Московском парке Победы, на Академическом проспекте в Пушкине, на Лермонтовском проспекте, 41, а также парные фонтаны на Московском проспекте 224 и 207.

В этом году программа по возрождению городских фонтанов будет продолжена. Она рассчитана до конца 2024 года. «Фонтаны — настоящее украшение нашего города. Исторические и современные — все они должны быть в исправном состоянии и радовать петербуржцев и гостей нашего города», — отметил губернатор Петербурга Александр Беглов.