«Никольские ряды» открывают двор после сезонной реконструкции — с амфитеатром, фудмаркетом и арт-объектами

Огромная горка, проработавшая всю зиму, трансформируется в зеленый амфитеатр на 100 посадочных мест. Летом здесь будут проходить открытые лекции с ведущими специалистами в области культуры и образования. По задумке авторов проекта, архитектурного бюро Katarsis, амфитеатр будет служить не только лекторием, но и своеобразным городским садом — на каждой ступени будут высажены растения.

На своих местах остались центральный арт-объект двора — триумфальная арка и эстрада, где будут проходить творческие мастер-классы и камерные концерты, а также смотровая башня, с высоты которой гости смогут увидеть исторический центр Петербурга в летнем ракурсе. До 30 мая в южной галерее двора продолжит работу фотовыставка Александра Петросяна — «Петербург в Петербурге».

В центре двора расположится летний маркет. Здесь свои корнеры представят петербургские рестораны, среди которых новый проект PiZZA club от команды Pio Nero, американский street food от Hard Rock cafe, японская кухня и морепродукты от Kambuzz. Также в планах на лето проведение тематических ярмарок в коллаборации с различными городскими проектами.