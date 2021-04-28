«Никольские ряды» открывают двор после сезонной реконструкции — с амфитеатром, фудмаркетом и арт-объектами

«Никольские ряды» открывают двор после сезонной реконструкции. С начала мая здесь будут работать как уже знакомые архитектурные объекты, так и созданные специально для летнего сезона — в том числе зеленый амфитеатр на 100 посадочных мест и маркет с корнерами от ресторанов Петербурга.
Огромная горка, проработавшая всю зиму, трансформируется в зеленый амфитеатр на 100 посадочных мест. Летом здесь будут проходить открытые лекции с ведущими специалистами в области культуры и образования. По задумке авторов проекта, архитектурного бюро Katarsis, амфитеатр будет служить не только лекторием, но и своеобразным городским садом — на каждой ступени будут высажены растения.
На своих местах остались центральный арт-объект двора — триумфальная арка и эстрада, где будут проходить творческие мастер-классы и камерные концерты, а также смотровая башня, с высоты которой гости смогут увидеть исторический центр Петербурга в летнем ракурсе. До 30 мая в южной галерее двора продолжит работу фотовыставка Александра Петросяна — «Петербург в Петербурге».
В центре двора расположится летний маркет. Здесь свои корнеры представят петербургские рестораны, среди которых новый проект PiZZA club от команды Pio Nero, американский street food от Hard Rock cafe, японская кухня и морепродукты от Kambuzz. Также в планах на лето проведение тематических ярмарок в коллаборации с различными городскими проектами.
Новинкой летнего сезона в «Никольских рядах» станет детский арт-объект «Двор-Раскраска». Здесь будет все для свободного творчества — можно рисовать на заборе, играть с цветными тенями, забраться в дом-лабиринт, а также дать волю инженерной мысли, собирая конструктор из природных материалов.
Двор «Никольских рядов» даст старт сезону 8 мая. В честь открытия городские активисты-озеленители Plants for Friends приглашают всех желающих принять участие в зеленом марафоне «НИКОЛЬСКИЕ гРЯДки». В рамках мероприятия будет работать зеленый своп или обмен растениями, пройдет лекция основателя проекта Екатерины Мининой. Также петербуржцы смогут принять участие в посадке растений на грядках и взять свежепосаженного зеленого друга под свою опеку на все лето — навещать его, поливать и ухаживать. Чтобы принять участие в акции, нужно предварительно зарегистрироваться.
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