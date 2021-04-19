Циклон с юга принесет в Петербург дожди и мокрый снег. Вот какая погода ждет горожан в течение недели

Солнечная и достаточно теплая погода порадует петербуржцев сегодня и завтра, 20 апреля. Начало рабочей недели пройдет в городе без осадков, будет дуть умеренный восточный и северо-восточный ветер. Температура воздуха днем 12-14 градусов тепла, ночью 1-3 со знаком «плюс».

Как объяснил метеоролог Юрий Куткевич, такая погода обусловлена областью высокого давления, антициклоном, который перемещается из Скандинавии в Архангельскую область и далее в республику Коми. Но уже со среды, 21 апреля, в Петербурге похолодает.

«К сожалению, начиная со среды, 21 апреля, в наш регион придет южный циклон. Сейчас он находится в районе Черного моря. Но уже к среде, минуя Москву, он доставит к нам, в Ленинградскую область, небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Уже в среду будет +4…+6 градусов», — рассказал Куткевич.

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», во вторник, 20 апреля, переменная облачность, без осадков. В ночное время суток +1…+3, в окрестностях местами до -1, днем +12…+14 градусов. В среду, 21 апреля, облачная погода, ночью с прояснениями и без существенных осадков. Утром и днем осадки, местами небольшие в виде дождя и мокрого снега. Ночью +2…+4, днем +5…+7 градусов.

В четверг, 22 апреля, облачная погода. Ночью и утром небольшие осадки — преимущественно в виде дождя. Температура воздуха ночью +1…+3 градуса, днем +10…+12. Атмосферное давление будет повышаться.