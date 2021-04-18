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С дома на улице Чайковского обрушилась часть декора. Пострадавших нет

Сегодня, 18 апреля, с доходного дома Оболенских на улице Чайковского в Петербурге упала штукатурка. Об этом сообщает «Мегаполис».

Обрушение части декора произошло днем, примерно в 14:40. «Я держал путь как раз в том направлении, и, если бы это случилось на 2-3 секунды раньше, то прилетело бы прямо на меня!» — отметил очевидец.

Как рассказали в пресс-службе администрации Центрального района «Бумаге»,  с дома обрушилась штукатурка карниза. Пострадавших нет. «Жилкомсервис №1 Центрального района» огородил территорию у здания.

Доходный дом Оболенских на улице Чайковского был возведен во второй половине XIX века по проекту архитектора В. А. Кенеля. С 2009 года дом признали объектом культурного наследия регионального значения.

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