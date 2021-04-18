С дома на улице Чайковского обрушилась часть декора. Пострадавших нет

Обрушение части декора произошло днем, примерно в 14:40. «Я держал путь как раз в том направлении, и, если бы это случилось на 2-3 секунды раньше, то прилетело бы прямо на меня!» — отметил очевидец.

Как рассказали в пресс-службе администрации Центрального района «Бумаге», с дома обрушилась штукатурка карниза. Пострадавших нет. «Жилкомсервис №1 Центрального района» огородил территорию у здания.