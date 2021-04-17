Пожар на «Невской мануфактуре» удалось полностью потушить спустя пять дней

Так, пожар на Октябрьской набережной потушили к одиннадцати часам вечера 16 апреля. По данным ведомства, последние несколько часов на месте проливали два очага в труднодоступных завалах на площади в 20 квадратных метров. До 7 часов 17 апреля на территории вели мониторинг каждые два часа.

