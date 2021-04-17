Пожар на «Невской мануфактуре» удалось полностью потушить спустя пять дней

В Петербурге полностью ликвидировали пожар в здании «Невской мануфактуры». На это ушло почти пять суток. Об этом пишет «Фонтанка» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Петербургу.
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Фото: пресс-служба МЧС по Петербургу
Так, пожар на Октябрьской набережной потушили к одиннадцати часам вечера 16 апреля. По данным ведомства, последние несколько часов на месте проливали два очага в труднодоступных завалах на площади в 20 квадратных метров. До 7 часов 17 апреля на территории вели мониторинг каждые два часа.
Напомним, днем 12 апреля на Октябрьской набережной в Петербурге загорелась «Невская мануфактура». Тушение продолжалось почти пять дней. Оно осложнилось обрушением стен здания — из-за угрозы дальнейшего обрушения к останкам стен не подогнать тяжелую технику.
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