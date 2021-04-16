Как выглядит Елагин дворец в ЦПКиО после 20-летней реставрации. Теперь в него можно попасть

Елагин дворец в ЦПКиО имени Кирова открылся для посетителей после 20 лет масштабной реставрации. Только за последние четыре года на нее было выделено более 280 миллионов рублей. Работы велись комплексно — от капитального ремонта сетей инженерно-технического обеспечения до реставрации штофной ткани стен, элементов лепного декора и монументальной живописи. Фотограф «Собака.ru» Никита Мурузин в числе первых попал в обновленные помещения.
Чем интересен Елагин дворец?
Дворец на Елагином острове был построен в 1818-1822 годах архитектором Карлом Росси по приказу императора Александра I как летняя резиденция для вдовствующей императрицы Марии Федоровны. С 1818 и до 1917 годов остров и дворец находились в собственности Романовых и были любимым местом отдыха царской семьи. Здесь расположен Музей русского декоративно-прикладного искусства и интерьера конца XVIII-начала XX веков.
Залы парадной анфилады были отделаны по проекту Росси лучшими скульпторами, живописцами-декораторами, мебельщиками, бронзовщиками первой трети XIX века. Интерьер каждого помещения был самодостаточным, но связанным общим художественным замыслом с другими, убранство подчеркивало назначение зала или жилого апартамента. Зодчий не повторялся, используя различные приемы и варианты отделки. По сей день интерьеры Елагина дворца считаются одним из лучших памятников эпохи ампира в России. В 1990 году Елагин остров был включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, а с 2001 года архитектурно-парковый ансамбль является памятником федерального значения.
Восстановление Елагина дворца
Во время Великой Отечественной войны здание сильно пострадало: во время пожара в начале 1942 года были уничтожены интерьеры. Вскоре после победы исторический облик постройки частично восстановили.
В 1987 году дворцу был присвоен статус музея, и начата большая работа по возвращению утраченных предметов и созданию музейной коллекции. С начала XXI века здание находилось на реставрации. За период с 2006 по 2012 год были полностью выполнены наружные работы, в том числе отремонтирована кровля, отреставрированы фасады с заменой столярных изделий и подъездной пандус. Начаты работы по реставрации цокольного этажа.
С 2016 по 2020 год были полностью отреставрированы внутренние помещения второго и третьего этажей, включая частичное воссоздание интерьера домовой церкви Николая Чудотворца. Воссоздан исторический интерьер кабинета Александра I по иконографии М.Н. Воробьева — в том числе мраморный камин. Также была проведена реставрация живописи, позолотные и лепные работы, восстановление паркетных полов, штофной ткани стен и вышивки.
Отреставрирована входная группа: парадный и второй вестибюли с мраморной лестницей. Возвращены и экспозиционные парадные залы: Камер-Юнгферская, Туалетная, Опочивальня, Малиновая гостиная – здесь провели реставрацию живописи, искусственного мрамора, позолоты, архитектурно-лепного декора, штофа, бронзового декора парадных дверей.
Отремонтированы отопление, электроснабжение, система безопасности. Так ЦПКиО им. С.М. Кирова готовится к 200-летнему юбилею елагиноостровского архитектурно-паркового ансамбля, празднование которого состоится в 2022 году.
Развитие музейной концепции Елагина дворца
После комплексной реставрации дворец продолжит музейную работу в отреставрированных помещениях. Впервые в истории музея горожане смогут увидеть убранство Домовой церкви и кабинета Александра I. В залах второго этажа сейчас проходит выставка «Кабинетная история», на которой представлена ретроспектива обстановки кабинетов XIX – начала ХХ веков.
На третьем этаже дворца находилась домовая церковь во имя Святого Николая Чудотворца. Ее интерьер отреставрирован полностью, кроме иконостаса. Деревянный иконостас был разобран еще до войны, его живописные вставки переданы в Русский музей. Здесь будет выставочный зал. Открыть его предполагается выставкой лучших произведений последних лет Императорского фарфорового завода. Также для горожан откроют располагающееся на третьем этаже дворца фондохранилище керамики. Всего в нем более двух тысяч объектов, большая часть – советский фарфор Ленинградского фарфорового завода и других предприятий Советского Союза.
Фото: Никита Мурузин
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