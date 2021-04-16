Как выглядит Елагин дворец в ЦПКиО после 20-летней реставрации. Теперь в него можно попасть

Восстановление Елагина дворца

Во время Великой Отечественной войны здание сильно пострадало: во время пожара в начале 1942 года были уничтожены интерьеры. Вскоре после победы исторический облик постройки частично восстановили.

В 1987 году дворцу был присвоен статус музея, и начата большая работа по возвращению утраченных предметов и созданию музейной коллекции. С начала XXI века здание находилось на реставрации. За период с 2006 по 2012 год были полностью выполнены наружные работы, в том числе отремонтирована кровля, отреставрированы фасады с заменой столярных изделий и подъездной пандус. Начаты работы по реставрации цокольного этажа.