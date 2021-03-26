«Я уверен, что ситуация позволит нам провести День города [в мае] и «Алые паруса» [в июне] в акватории Невы уже в привычном очном формате, со зрителями», — заявил Беглов. По словам губернатора, проведение красочных мероприятий в 2021 году даст возможность поднять туристический поток, а также поможет восстановлению отрасли гостеприимства.

В числе ближайших мероприятий, которые пройдут в Петербурге в присутствии гостей, Беглов назвал Санкт-Петербургский международный экономический форум, празднование 1 мая, 9 мая с шествием Бессмертного полка, Военно-Морской парад, а также праздничные мероприятия в честь 800-летия Александра Невского.

Напомним, в 2020 году из-за пандемии праздник выпускников «Алые паруса» прошел в формате телетрансляции, а его главный символ, бриг «Россия», отправился по акватории Финского залива.

«Алые паруса» — единственное в мире грандиозное представление, посвященное выпускникам школ. Первый праздник состоялся 27 июня 1968 года. В этот день ленинградские школьники впервые встретили на берегах Невы бригантину под алыми парусами — как символ надежды, веры в будущее и исполнение заветных желаний. Праздник выпускников проводился до 1979 года, а затем, после длительного перерыва, традиция была возрождена в 2005 году.