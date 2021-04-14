В мае в Петербурге начнут отключать горячую воду. Вот как узнать, когда именно в вашем доме

Гидравлические испытания тепловых сетей продлятся с 11 мая по 23 августа. За весь период «Топловно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга» проведет 263 проверки сетей в 17 районах Петербурга, а также трех районах Ленинградской области — Гатчинском, Тосненском и Всеволожском. Кроме того, с 12 мая по 31 августа предприятие выполнит планово-профилактический ремонт 276 энергетических источников и 216 центральных тепловых пунктов.

Для того, чтобы отключение горячей воды не стало для петербуржцев неожиданностью, запущен специальный онлайн-сервис — с его помощью можно узнать даты начала и окончания профилактических работ на сетях горячего водоснабжения в своем доме. Чтобы им воспользоваться, достаточно указать район, улицу и номер дома. Всего поисковик содержит информацию о более 9 тысячах домов.

«Гидравлические испытания сетей и летний ремонт источников и ЦТП — неотъемлемая часть подготовки к следующему отопительному сезону. В этом году благодаря технической возможности резервирования зон теплоснабжения и оптимизации графиков планово-профилактического ремонта районных и квартальных котельных ГУП «ТЭК СПб» удалось сократить сроки летнего отключения горячей воды. В 63% от всех зданий в зоне ответственности ТЭКа с горячим водоснабжением от котельных предприятия подача ГВС будет приостановлена на срок от 1 до 4 дней. Минимальными сроки отключений будут для 5990 зданий в Калининском, Выборгском, Красногвардейском, Красносельском, Кировском, Московском, Невском, Приморском, Пушкинском и Фрунзенском районах», — отмечают в «Топловно-энергетическом комплексе Санкт-Петербурга».