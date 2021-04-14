В Ленинградском зоопарке умерла белая медведица Услада — одна из старейших в мире

Услада была одной из старейших белых медведей в мире. В Ленинградский зоопарк она попала в возрасте шести лет и прожила в нем почти 28. Она родилась в Казанском зооботсаду, а спустя 6 лет приехала в Ленинград. Здесь ее ждал самец по кличке Меньшиков, с которым они создали, по словам сотрудников зоопарка, «невероятно гармоничную пару».

«Услада была потрясающе любящей мамой — она подарила жизнь 16 медвежатам. Наблюдая за тем, как медведица трогательно и нежно заботится о малышах, сложно было представить, что на самом деле она — грозная хищница. Детеныши разъехались по всему миру: их можно встретить в зоопарках Чехии, Китая, Японии, Канады и даже Австралии», — говорят в Ленинградском зоопарке.

Несмотря на свой почтенный возраст, Услада оставалась активной до последних дней жизни. Она сохранила свою красоту и интеллект. Сотрудники зоопарка делали все, чтобы ее жизнь была счастливой. «Услада была настоящим символом Ленинградского зоопарка. Она навсегда останется в нашей памяти», — отметили сотрудники зоопарка.