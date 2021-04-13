В Бразилии возводят еще одну статую Иисуса Христа. Выше, чем в Рио-де-Жанейро!

В бразильском городе Энкантадо возводят еще одну статую Иисуса Христа. На пять метров выше, чем знаменитый «Христос-Искупитель» в Рио-де-Жанейро — это сделает ее третьей по высоте статуей Иисуса в мире.
Высота возводимой в Энкантадо статуи «Христос-защитник» вместе с пьедесталом будет составлять 43 метра, тогда как у «Христа-Искупителя» в Рио-де-Жанейро — 38. Новое скульптурное изображение Иисуса станет третьим по высоте в мире, уступая только памятникам в Индонезии и Польше — 52,55 и 52,5 метра соответственно.
Ширина статуи от ладони до ладони составляет 36 метров. Внутри предусмотрен лифт для туристов — он сможет доставить всех желающих на смотровую площадку на высоте 40 метров, на уровне груди Иисуса.
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Статуя «Христа-Искупителя» в Рио-де-Жанейро. Фото: Shutterstock.com
Как пишет BBC, идея воздвигнуть статую «Христос-защитник» принадлежит покойному мэру города Энкантадо Адроальдо Конзатти. Он скончался в марте этого года от коронавируса. Стоимость проекта оценивается примерно в 350 тысяч долларов — спонсируют его за счет пожертвований от частных лиц и компаний.
Монтаж монумента начался в 2019 году и из-за пандемии был отложен. На прошлой неделе у статуи появились голова и распростертые руки. Инициировавшая ее Ассоциация друзей Христа заявляет, что работы завершат до конца года.
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