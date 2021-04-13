В Бразилии возводят еще одну статую Иисуса Христа. Выше, чем в Рио-де-Жанейро!

Высота возводимой в Энкантадо статуи «Христос-защитник» вместе с пьедесталом будет составлять 43 метра, тогда как у «Христа-Искупителя» в Рио-де-Жанейро — 38. Новое скульптурное изображение Иисуса станет третьим по высоте в мире, уступая только памятникам в Индонезии и Польше — 52,55 и 52,5 метра соответственно.

Ширина статуи от ладони до ладони составляет 36 метров. Внутри предусмотрен лифт для туристов — он сможет доставить всех желающих на смотровую площадку на высоте 40 метров, на уровне груди Иисуса.